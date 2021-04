V Madridu na shodu skrajno desne stranke izbruhnili nemiri

Madrid, 8. aprila - Med nemiri na shodu skrajno desne stranke Vox v Madridu je bilo v sredo zvečer ranjenih najmanj 35 ljudi, aretirali so štiri ljudi, so danes sporočile oblasti. Stranka je v sredo organizirala zagon kampanje za regionalne volitve, dogodek pa je privabil tudi okoli 2000 nasprotnikov, ki so začeli metati kamenje v policijo.