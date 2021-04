Z zakonom o elektronski identifikaciji do digitalne identifikacije v storitvah javnega sektorja za vse državljane

Ljubljana, 8. aprila - Vlada je danes določila besedilo predloga zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki bo omogočil, da bo nova biometrična osebna izkaznica lahko služila tudi za elektronsko identifikacijo pri dostopu do vseh storitev javnega sektorja na notranjem trgu EU, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.