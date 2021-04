Tedenski pregled - Slovenija od 9. do 15. 4.

Ljubljana, 16. aprila - V Sloveniji so se po začasnem zaprtju države sprostile nekatere dejavnosti, odprli so se tudi vrtci in šole. Ustavno sodišče je sprejelo odmevni odločitvi: zakon o investicijah v SV ni v neskladju z ustavo, začasno pa je zadržalo izvajanje dela vladnega odloka o začasni prepovedi shodov in prireditev. Odmevala je tudi objava non paperja glede BiH.