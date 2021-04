Na dan prodajaln plošč več kot 500 izdaj

London, 10. aprila - Dan prodajaln plošč (Record Store Day) bo letos zaradi pandemije namesto v aprilu potekal dva dni, 12. junija in 17. julija. Ob dnevu bo izšlo več kot 500 plošč, med njimi vinilke s še neizdano glasbo Amy Winehouse, Ariane Grande, Madness in Bjork, manj znani akustični album Princea ter dve živi plošči The Police, je pisal britanski BBC.