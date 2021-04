Chris Pratt bo zaigral v filmu The Tomorrow War

New York, 11. aprila - Ameriški igralec Chris Pratt bo zaigral v znanstvenofantastičnem trilerju The Tomorrow War, ki ga bo Amazon Prime premierno prikazal 2. julija, piše filmska revija Variety. Film v režiji Chrisa McKayja bo prinesel zgodbo o ljudeh iz leta 2051, ki bodo potovali skozi čas vse do današnjih dni, ko bodo svet opozorili na vojno z Nezemljani.