Z novo rekreativno akcijo za več gibanja Pomurk in Pomurcev

Murska Sobota, 10. aprila - Na murskosoboški območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) začenjajo po uspešni Zimski gibanici novo rekreativno akcijo Zgeni.se in opravi svoj izziv. Z njo spodbujajo Pomurke in Pomurce, da si izberejo športni izziv in so telesno dejavni. Akcija poteka do konca maja.