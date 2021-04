Francoski dokumentarec odpira vprašanje avtorstva slike Salvator Mundi

Pariz, 9. aprila - Dokumentarni film z naslovom The Savior for Sale, ki ga je režiral Francoz Antoine Vitkine, je znova pod vprašaj postavil avtorstvo slike Odrešenik sveta (Salvator Mundi), ki so jo pripisovali Leonardu da Vinciju. Slika, ki se jo je prijel vzdevek "moška Mona Lisa", je bila leta 2017 na dražbi prodana za rekordnih 450 milijonov dolarjev.