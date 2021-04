Na slovesnosti ob 15-letnici mariborske fakultete za naravoslovje in matematiko podelili priznanja

Maribor, 7. aprila - Mariborska fakulteta za naravoslovje in matematiko danes praznuje 15-letnico. Na slovesnosti je v. d. dekana fakultete Blaž Zmazek poudaril, da njihovi študentke in študenti predstavljajo generacijo z izjemno življenjsko izkušnjo in generacijo, ki na velika vrata vstopa v poklice prihodnosti. Podelili so tudi priznanja fakultete.