Pri Forumu Ljubljana izdali stripovsko klasiko Črna luknja

Ljubljana, 9. aprila - Pod okriljem Foruma Ljubljana je kot posebna izdaja revije Stripburger izšla večkrat nagrajena stripovska klasika, ki je že zdavnaj postala kultna - Črna luknja Charlesa Burnsa. Strip prinaša večplastno in vizualno izpiljeno zgodbo o odraščanju in prehodu iz brezskrbne mladosti v nič manj "kruti" svet odraslih, so zapisali izdajatelji.