V Bertokih našli ubito 85-letnico

Koper, 7. aprila - Policijo je v torek zvečer poklical moški, ki je v Bertokih na domu našel mrtvo 85-letno žensko. Policisti in kriminalisti sumijo, da gre za kaznivo dejanje uboja. Na podlagi zbranih obvestil so ponoči pridržali eno osebo. Več pojasnil bodo podali na popoldanski izjavi, so sporočili s Policijske uprave Koper.