Newyorške borze končale rahlo v rdečem

New York, 6. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje po ponedeljkovem rekordu sklenili rahlo v rdečem. Vlagateljev ni prepričal Mednarodni denarni sklad, ki je napoved letošnje svetovne gospodarske rasti izboljšal s 5,5 na šest odstotkov, pa tudi ne napoved Bele hiše, da bodo vsi odrasli v ZDA do cepljenja proti covidu-19 upravičeni že z 19. aprilom.