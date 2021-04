Ljubljanska borza: V ospredju zanimanja delnice Krke

Ljubljana, 6. aprila - Na Ljubljanski borzi so borzni posredniki danes sklenili za 2,1 milijona evrov poslov, od tega daleč največ z delnicami Krke, ki so se podražile za 0,84 odstotka. Navzgor so šle še delnice Intereurope, Uniorja, Cinkarne in KD Group, delnice NLB so obstale na izhodišču, ostale so se pocenile. Indeks SBI TOP je pridobil 0,10 odstotka.