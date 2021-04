Na Goriškem projekt za pomoč mladim pri odločanju za poklic

Nova Gorica, 6. aprila - V zadnjih dveh desetletjih prihaja do razhajanja med izobraževalnim sistemom, potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela. Zato so na Goriškem pripravili evropski projekt Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela, katerega namen je bil razvijati podjetnost za dvig zaposljivosti s pomočjo povezovanja in razvoja partnerstev.