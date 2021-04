Študentske organizacije vabijo na vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Častim pol litra

Ljubljana, 6. aprila - Študentske organizacije vabijo študente k udeležbi na krvodajalski akciji Častim pol litra. Potekala bo ves april z osrednjim delom med 6. in 10. aprilom, in sicer v več krajih po Sloveniji. Prilagojena bo ukrepom za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Za udeležbo v akciji se je treba predhodno naročiti po telefonu, so pojasnili na ŠOS.