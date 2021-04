Trgovinska zbornica z novim pozivom k odprtju vseh trgovin

Ljubljana, 6. aprila - Trgovinska zbornica vlado poziva, naj trgovinsko dejavnost vključi v rdečo fazo vladnega sproščanja ukrepov in s tem omogoči obratovanje vseh trgovin. Ponovili so, da trgovina ni vir okužb, ob tem pa navedli, da so od 17. februarja do 2. aprila opravili skoraj 5000 hitrih testov med zaposlenimi, delež pozitivnih testov pa znašal le 0,0022 odstotka.