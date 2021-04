Požar v stanovanjski hiši na Mavrlenu

Črnomelj, 6. aprila - V nedeljo popoldne je v kraju Mavrlen zagorelo podstrešje stanovanjske hiše, gasilci pa so požar omejili in pogasili. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi do požara prišlo pri čiščenju dimnika. Nastalo je za okoli 25.000 evrov premoženjske škode, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.