Indeksa S&P 500 in Dow Jones v nov teden z novimi rekordi

New York, 5. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Indeksa S&P 500 in Dow Jones sta pri tem dosegla nove rekordno visoke vrednosti. Vlagatelje so spodbudili v petek objavljeni podatki, ki kažejo na okrevanje ameriškega trga dela in napredki pri cepljenju ameriškega prebivalstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.