London, 5. aprila - Nogometaši West Hama so z gostujočo zmago proti Wolverhamptonu s 3:2 skočili na četrto mesto lestvice angleškega državnega prvenstva. S tem so prehiteli mestnega tekmeca Chelsea in zasedajo mesto, ki v prihodnji sezoni prinaša igranje med evropsko klubsko elito v ligi prvakov.