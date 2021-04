Jakupovičeva končala nastope med dvojicami

Bogota, 5. aprila - Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič in njena soigralka, Romunka Irina Maria Bara sta se poslovili po prvem krogu turnirja WTA v Bogoti v Kolumbiji. Na turnirju z nagradnim skladom okoli 200.000 evrov sta izgubili proti Francozinji Elixane Lecheia in Američanki Ingrid Neel s 5:7, 3:6. Dvoboj je trajal uro in 28 minut.