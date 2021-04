Indeks S&P 500 znova rekordno

New York, 5. aprila - Newyorške borze so nov trgovalni teden začele z rastjo indeksov. Indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 je že v začetku trgovanja znova dosegel rekordno vrednost, potem ko je v četrtek prvič presegel mejo 4000 točk. Vlagatelje so spodbudili v petek objavljeni podatki, ki kažejo na okrevanje ameriškega trga dela.