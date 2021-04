Številne žrtve poplav v Indoneziji in Vzhodnem Timorju

Džakarta, 5. aprila - Na vzhodu Indonezije in v Vzhodnem Timorju so poplave in zemeljski plazovi zahtevali več kot 90 življenj, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Pred poplavami, ki jih je povzročil tropski ciklon Seroja, in plazovi je zbežalo na tisoče ljudi. Reševanje otežujejo slabe vremenske razmere in velike količine blata.