Poraza vodilnih vzhodne konference, Denver brez Čančarjeve pomoči do zmage

New York, 5. aprila - V severnoameriški košarkarski ligi NBA sta v noči na ponedeljek izgubili najboljši ekipi vzhodne konference Philadelphia in Brooklyn, na zahodu pa so obračun losangeleških ekip med prvaki Lakers in Clippers dobili slednji zanesljivo s 104:86. Denver je brez pomoči Vlatka Čančarja premagal Orlando s 119:109.