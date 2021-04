Z avtom zapeljal v Savico, oživljanje neuspešno

Bohinj, 4. aprila - V soboto okoli 23. ure je po podatkih uprave za zaščito in reševanje osebno vozilo v Ukancu zapeljalo z mostu v Savico. Ena oseba se je sama rešila iz vozila in poiskala pomoč, drugo pa sta iz vozila izvlekla domačin in pripadnik civilne zaščite. Prostovoljni gasilci in člani civilne zaščite so moškega oživljali do prihoda reševalcev, a neuspešno.