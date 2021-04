Janša ob veliki noči: Težki časi so lahko tudi priložnost za nov začetek

Ljubljana, 4. aprila - Pandemija koronavirusa je razgalila vso našo ranljivost in šibkost ter nam vzela zdravje in žal tudi mnoga življenja, je v velikonočnem voščilu zapisal premier Janez Janša. Lansko leto pa nas je po njegovem naučilo, da veliko bolj cenimo to, kar imamo, ter da so težki časi lahko tudi priložnost za nov začetek.