Tudi letos z nagradami netko nagradili najboljše spletne strani

Ljubljana, 2. aprila - Na virutalni slovesnosti so v četrtek podelili nagrade netko 2021 za najboljše spletne strani s končnico .si. Nagrade so podelili v devetih kategorijah, obenem pa dodelili še dve posebni nagradi. Prejeli sta jih klicosamljenosti.si naročnika Zavarovalnica Sava za naj projekt ter družbi Enki in Innovatif za naj izvajalca.