Šentjurska občina za letošnje naložbe namenja nekaj nad 12 milijonov evrov

Šentjur, 3. aprila - Občina Šentjur iz letošnjega proračuna, ki znaša nekaj manj kot 20 milijonov evrov, kar je okoli 200.000 evrov več kot lani, za naložbe namenja dobrih 12 milijonov evrov. Iz državnega proračuna in EU pričakuje 3,4 milijona evrov, zadolževanje pa je načrtovano v višini do 2,2 milijona evrov, so za STA povedali na občini.