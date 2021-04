Nevladniki pozivajo k objavi zadnje različice osnutka načrta za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 2. aprila - Društvo Focus poziva k javni objavi nove različice osnutka načrta za okrevanje in odpornost, ki ga mora Slovenija Evropski komisiji predložiti do konca meseca. Kot so poudarili, bodo namreč odločitve iz načrta vplivale na vse sfere družbe še naslednjih nekaj desetletij, zato morata biti v njegovo pripravo vključena javnost in stroka.