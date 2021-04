Na Mariborskem Pohorju letos našteli bistveno manj smučarjev

Maribor, 4. aprila - Na Mariborskem in Areškem Pohorju so se z uvedbo vnovičnega zaprtja države odločili za zaključek smučarske sezone, ki je bila kljub razmeroma ugodnim snežnim razmeram zaradi epidemije covida-19 znatno slabša od preteklih. Skupaj so našteli za 40 odstotkov nižje število obiskovalcev, med katerimi so bili seveda v glavnem domači smučarji.