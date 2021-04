Vlada novelirala svoj poslovnik

Ljubljana, 4. aprila - Vlada je na zadnji redni seji nekoliko dopolnila in spremenila svoj poslovnik. Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, med drugim odpravljajo nejasnosti v zvezi z glasovanji na dopisnih sejah. Z novim določilom so v poslovnik zapisali, da če se član vlade izrecno ne opredeli do gradiva s predlaganimi sklepi, se šteje, da je zanj glasoval.