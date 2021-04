Tehniški muzej Slovenije bo 70-letnico obeležil na spletu

Bistra, 3. aprila - Pred 70 leti je bil na današnji dan ustanovljen Tehniški muzej Slovenije (TMS). Za danes so tako v muzeju v Bistri ter v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu načrtovali praznični program ob jubileju, ki so ga poimenovali Praznujmo Skupaj!, a zaradi zaustavitve javnega življenja bodo jubilej obeležili s spletnimi dogodki.