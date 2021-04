Javni zavod Ljubljanski grad praznuje desetletnico delovanja

Ljubljana, 1. aprila - Javni zavod Ljubljanski grad danes praznuje 10. obletnico delovanja. Ob jubileju so izdali almanah z naslovom Edinstven pogled na Ljubljanski grad 2011-2021, v katerem so med drugim predstavljeni ključni rezultati posameznih let delovanja in raznolika paleta dejavnosti, s katero se ukvarja zavod.