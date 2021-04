V Radljah ob Dravi v pretepu pet oseb lažje poškodovanih

Radlje ob Dravi, 1. aprila - V bližini Osnovne šole Brezno na območju Radelj ob Dravi se je v sredo steplo osem oseb, starih od 16 do 53 let. Policisti so ugotovili, da je 49-letni domačin pristopil do 18-letnika in ga s kovinsko palico udaril po glavi. Med njima je prišlo do pretepa, prav tako so se začele med seboj pretepati tudi ostale osebe. Pet jih je bilo poškodovanih.