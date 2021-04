Priče na sojenju zaradi umora Georgea Floyda izražajo ogorčenje nad ravnanjem policistov

Minneapolis, 1. aprila - Tožilci so na sodnem procesu proti nekdanjemu policistu Dereku Chauvinu, ki je obtožen umora temnopoltega Georgea Floyda, v treh uvodnih dneh predstavili vrsto prič tragedije, ki so izrazile ogorčenje nad ravnanjem Chauvina in treh njegovih kolegov, ki jim bodo kasneje sodili posebej.