Dnevnik o epidemiji in omejitvenih ukrepih (1. 4.)

Ljubljana, 31. marca - Mateja A. Hrastar v komentarju Pojdite se solit piše o paketu "velikonočnega popolnega zaprtja". Ta se je spet izkazal za nebulozno nabirko dvomljivo koristnih ukrepov. Nikomur namreč ni jasno, zakaj "lockdown" v Sloveniji pomeni zaprtje šol in kulturnih ustanov, dovoljeni pa so poslovna kosila in celo poslovni najem turističnih zmogljivosti.