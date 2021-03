Zdravstveni dom Ljubljana: Ljubljana ne potrebuje dodatnega prostora za cepljenje, temveč dovolj cepiva

Ljubljana, 31. marca - V Zdravstvenem domu Ljubljana so ostro zavrnili očitke o zaostankih pri cepljenju proti covidu-19 in poudarili, da potrebujejo zadostne količine cepiva in ne dodatnih prostorov. Kot so navedli, cepljenje ves čas izvajalo skladno z dinamiko prejetega cepiva. Ob tem pa so izpostavili, da niso prejemali toliko cepiva, kot so ga naročili pri NIJZ.