V koronski krizi manj stečajev nemških podjetij

Wiesbaden, 4. aprila - Do vala stečajev nemških podjetij, ki so se ga mnogi bali, v koronskem letu 2020 ni prišlo. Nasprotno, število stečajev se je kljub pandemiji covida-19 zmanjšalo na najnižjo raven po letu 1999. Sodišča so uvedla 15.841 insolvenčnih postopkov, kar je 15,5 odstotka manj kot leto prej, so sporočili iz nemškega statističnega urada.