Nemčija marca s pospešeno inflacijo

Frankfurt, 30. marca - V Nemčiji so cene življenjskih potrebščin marca zrasle hitreje kot mesec prej, predvsem na račun višjih cen energije. Kot so izračunali nemški statistiki, je letna inflacija marca znašala 1,7 odstotka, medtem ko so se februarja cene v primerjavi z drugim lanskim mesecem zvišale za 1,3 odstotka.