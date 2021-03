In 't Veldova: Evropski parlament ni nasprotnik Slovenije

Bruselj, 29. marca - Evropska poslanka Sophie in 't Veld odločno zavrača očitke premierja Janeza Janše o cenzuri in poudarja, da so njihova vrata odprta. Obžaluje ustvarjanje vtisa, da je Evropski parlament nasprotnik Slovenije, saj da je to zelo daleč od resnice. Storili bodo vse, da Slovenija ne pride do točke, kjer sta Madžarska in Poljska, je povedala za STA.