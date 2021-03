V Kranju mladoletniku zasegli imitacijo vojaške avtomatske puške

Kranj, 29. marca - Kranjski policisti so minuli konec tedna mladoletniku zasegli imitacijo vojaške avtomatske puške. Mladoletnika je opazila policijska patrulja, ko je s puško, oprto na sebe in s cevjo obrnjeno proti tlom, hodil po javnem kraju. Predmet je na videz identičen pravemu orožju, mladoletnik pa ga je pred policisti odložil in izročil takoj ob prvem pozivu.