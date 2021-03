Počivalšek s kolegi iz EU o digitalnem zelenem certifikatu

Ljubljana, 29. marca - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je na povabilo avstrijske zvezne ministrice za kmetijstvo, regije in turizem Elisabeth Kostinger udeležil neformalne okrogle mize o digitalnem zelenem certifikatu (DGC). Virtualnega srečanja so se udeležili predstavniki 12 članic EU, ki podpirajo uvedbo certifikata.