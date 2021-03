Obupani računovodje pozivajo k podaljšanju roka za oddajo poročil

Ljubljana, 29. marca - Ker se rok za oddajo letnih poročili in davčnih obračunov ne more podaljšati do konca aprila, kot je predlagala vlada in soglašal DZ, so računovodje obupani. Rok torej ostaja 31. marec in vsi, ki do takrat dokumentov ne bodo oddali, bodo v prekršku. Pozivajo, naj se vendarle najde ustrezna rešitev.