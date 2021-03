Od četrtka ponovno zaprte kulturne ustanove

Ljubljana, 31. marca - Z zapiranjem javnega življenja bodo od četrtka znova zaprte tudi vse kulturne ustanove. Z odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v RS se tako zapirajo vse galerije, muzeji, knjižnice, arhivi in ograjeni parki. Omejitve bodo po sedanjih napovedih trajale do 12. aprila.