Dallas brez Dončića in Porzingisa klonil v New Orleansu, Aldridge novi zvezdnik Brooklyna

New Orleans, 28. marca - Najboljša posameznika Dallas Mavericks Luka Dončić in Kristaps Porzingis nista bila v kadru za gostovanje v New Orleansu, tako da so Pelicans vpisali pričakovano zmago s 112:103. Novica večera v ligi NBA pa je prestop 35-letnega LaMarcusa Aldridgea iz San Antonia v zvezdniški Brooklyn Nets, ki je tako z naskokom postal prvi kandidat za naslov.