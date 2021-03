Washington, 27. marca - Ameriški predsednik Joe Biden je na washingtonski virtualni podnebni vrh, ki bo 22. in 23. aprila, povabil tudi predsednika Rusije in Kitajske, Vladimirja Putina in Xi Jipinga. ZDA upajo, da bo vrh pospešil prizadevanja za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.