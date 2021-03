V Sindikatu UKC Maribor zavračajo navedbe direktorja o izplačanem 100-odstotnem dodatku skupini J

Maribor, 29. marca - V Sindikatu UKC Maribor so ogorčeni nad izjavo direktorja Vojka Flisa v oddaji Tarča TV Slovenija, da so delavci v plačni skupini J dobili izplačan ves dodatek. Opozarjajo, da so od razglasitve epidemije za pet mesecev prejeli dodatek zgolj za 60 odstotkov evidentiranih ur. V UKC Mariboru poudarjajo, da je dodatek le za ure dela v nevarnih pogojih.