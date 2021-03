Basquiatov Bojevnik postal najdražje zahodno delo na dražbi v Aziji

Hongkong, 26. marca - Slika Bojevnik Jean-Michela Basquiata iz leta 1982 je postala najdražje zahodno delo, ki so ga prodali na dražbi v Aziji. Pri avkcijski hiši Christie's v Hongkongu so ga v tem tednu prodali za 41,7 milijona dolarjev. Delo so sicer le navidezno prodali v Aziji v hongkonških dolarjih, saj je bil dražitelj Jussi Pylkkänen dejansko v Londonu.