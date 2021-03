Slovenski nogometni upi po porazu s Španci v boj s Čehi

Maribor, 26. marca - Slovenska nogometna reprezentanca je izgubila uvodno tekmo na evropskem prvenstvu do 21 let v Sloveniji in na Madžarskem, po sredinem obračunu v Mariboru proti izjemno potentni španski izbrani vrsti pa jo v soboto v Celju čaka veliko bolj enakovredna tekmica iz Češke. Slovensko-češki obračun v okviru skupine B se bo pričel ob 18. uri.