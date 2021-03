V Lescah več investicijskih načrtov, krajani proti

Lesce, 28. marca - Potencialni investitorji želijo na območju Lesc graditi novo stanovanjsko sosesko in poslovne prostore ter širiti obstoječo igralnico. Zato so trenutno na mizi predlogi sprememb kar treh podrobnih prostorskih načrtov, ki pa jim krajani nasprotujejo in vztrajajo, naj razvoj kraja ostane v dogovorjenih smernicah.