Basquiatova slika Versus Medici maja na dražbi

New York, 29. marca - Avkcijska hiša Sotheby's bo 12. maja v New Yorku dala na dražbo sliko ameriškega umetnika Jean-Michela Basquiata. Delo iz leta 1982 z naslovom Versus Medici, ki ga je Basquiat ustvaril pri 22. letih, je ocenjeno med 35 do 50 milijonov dolarjev, piše spletni portal Art Daily.