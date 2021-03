DZ večinoma podpira predlog sprememb pri zaposlovanju tujcev

Ljubljana, 26. marca - DZ se je seznanil s predlogom novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, s katero naj bi prek prenosa pravil EU olajšali zaposlovanje tujcev, ki so v Sloveniji doštudirali ali opravljali naloge raziskovalcev. V Levici opozarjajo, da se bo z njo položaj tujcev pri nas poslabšal. Proti so tudi poslanci SNS.